США продлят исключения из санкций по иранской ядерной программе на 60 дней

29 января 2020 14:18 (UTC+04:00)

Администрация президента США Дональда Трампа намерена продлить исключения из санкций по иранской ядерной программе на 60 дней. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, продление исключений позволит вести ограниченную работу по мирному использованию ядерной энергетики в Иране. Отмечается, что речь идет о положениях, которые позволяют России, Китаю и Великобритании сотрудничать с Ираном в данной сфере.

Решение было принято на фоне разногласий между министром финансов США Стивеном Мнучином, который выступал за продление периода исключений, и госсекретарем США Майклом Помпео, который хотел его прекращения.

Вместе с тем США намерены объявить о новых рестрикциях в отношении Организации по атомной энергии Ирана и его главы Али Акбара Салехи.

5 ноября 2018 года США возобновили санкции в отношении Ирана в полном объеме. Под них попали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Вашингтона 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в связи с чем будущее ядерной сделки оказалось под вопросом.

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