У эвакуированных из Уханя американцев не нашли коронавируса

Американские медики не обнаружили коронавируса нового типа у граждан США, эвакуированных спецбортом из китайского Уханя в город Анкоридж (штат Аляска). Об этом в среду сообщило агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство отмечает, что более 200 пассажиров дважды прошли проверку на вирус в Китае и еще дважды по прилете в Анкоридж. После дозаправки на Аляске самолет направится на авиабазу в округе Риверсайд (штат Калифорния), а не в международный аэропорт калифорнийского города Онтарио, как планировалось изначально.

Представитель аэропорта Онтарио Курт Хагман заявил, что воздушная гавань "была готова принять борт, но Госдепартамент решил изменить маршрут полета". Ранее он утверждал, что пассажиры самолета по возвращении на родину могут быть помещены под карантин на срок до двух недель (инкубационный период вируса).

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