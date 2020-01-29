Редкая скульптура Поля Гогена оказалась подделкой

"Редчайшая" скульптура Поля Гогена, которая, предположительно, стоила музею Гетти (США) от трех до пяти миллионов долларов, оказалась подделкой, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Эксперты установили, что работу "Голова с рогами" (Head with Horns) выполнил неизвестный художник. Ее исключили из постоянной экспозиции музея. Руководство приобрело ее в 2002 году у Wildenstein & Company, некогда влиятельной французско-американской династии арт-дилеров, на которую заведено несколько судебных дел.

Скульптура не принимала участие в недавних крупных выставках французского живописца в Национальных галереях в Оттаве и в Лондоне.

Важным доказательством авторства Гогена долгое время считалось наличие двух фотографий скульптуры в его таитянском путевом дневнике Ноа Ноа. В пресс-релизе музея Гетти в 2002 году высказывалось предположение о том, что эта работа могла быть символическим автопортретом.

"Скульптура у Гогена – сама по себе большая редкость, а эта работа — прекрасный тому пример, — говорила Дебора Гриббон, директор музея Гетти. – Мы очень рады возможности выставить "Голову с рогами" в нашей экспозиции, она будет центральным предметом сектора символического искусства".

На работе нет подписи Гогена. Изначально считалось, что она была сделана в период с 1895 по 1897 год, когда художник жил на Таити, а теперь датировку изменили на 1894 год, а тогда Гоген находился во Франции.

У экспертов давно были сомнения по поводу авторства скульптуры. Некоторые специалисты почти сразу после ее продажи начали говорить о том, что к ее созданию имел отношение коренной житель Маркизских островов Французской Полинезии.

Музей Гетти (J. Paul Getty Museum) находится в Лос-Анджелесе , это самый крупный художественный музей на западном побережье США.

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