Глава ФРС США включил коронавирус в число факторов неопределенности для экономики страны

30 января 2020 00:35 (UTC+04:00)

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл включил в среду последствия нового коронавируса в число факторов неопределенности в отношении перспектив экономического развития страны. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в среду по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Объем инвестиций и экспорта по-прежнему остается низким [в США], а объем производства в обрабатывающей промышленности за последний год сократился. Вялый экономический рост за рубежом и развитие [ситуации в международной] торговле ложатся тяжким бременем на деятельность в этих секторах. Однако некоторые из [факторов] неопределенности вокруг торговли в последнее время сократились, и есть некоторые признаки того, что мировой экономический рост, возможно, стабилизируется после снижения в середине 2018 года. Тем не менее, сохраняются неопределенности в отношении перспектив [экономического развития США], включая и те, которые связаны с новым коронавирусом", - отметил Пауэлл в своей вступительной речи.

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