Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса

30 января 2020 01:57 (UTC+04:00)

Компания Google продлила за пределы отмечающихся праздников (Китайского Нового года) закрытие своих офисов в КНР на фоне вспышки коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило интернет-издание Verge.

Представитель Google пояснил порталу, что таким образом соблюдаются инструкции правительства КНР. Сотрудникам Google, которые выезжают из Китая по какой-либо надобности, а также сотрудникам, чьи родственники недавно приехали из Китая, предписывается работать из дома не менее 14 дней.

Помимо четырех офисов в континентальном Китае, будут закрыты представительства в Гонконге и Тайване.

Ранее Apple и Facebook ограничили поездки своих сотрудников в Китай. Американские авиакомпании United и American начали отменять регулярные рейсы в КНР из-за падения спроса.

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