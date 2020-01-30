Минэнерго США допускает цену нефти марки Brent выше $180 за баррель к 2050 году

Цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель к 2050 году в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в ежегодном долгосрочном прогнозе Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

В базовом сценарии, не включающем последствия изменений в ключевых энергетических законах и нормативных актах в будущем, цена за баррель нефти Brent может составить $105, говорится в отчете. При этом в случае низких издержек добычи и относительно высокого уровня доступности ресурсов цена может опуститься и до $46 за баррель.

Пик нефтедобычи в США, по базовому прогнозу министерства, придется на 2022 год, когда она достигнет 14 млн баррелей в сутки. Объемы извлечения нефти будут колебаться около этого уровня вплоть до 2045 года в связи с тем, что сланцевая добыча перейдет в менее продуктивные районы и снизится нефтеотдача скважин. При этом доля сланцевой нефти в общем объеме добычи США достигнет 73% к 2050 году. Как следует из прогноза, после 2045 года добыча нефти в США начнет снижаться.

Ранее EIA сообщало, что ожидает суточную добычу в США в 2020 году на уровне 13,3 млн баррелей против 12,29 млн баррелей годом ранее, а в 2021 году добыча вырастет до 13,7 млн баррелей.

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