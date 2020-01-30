Twitter активировала функцию для "сигналов" о дезинформации о выборах в США

30 января 2020 07:17 (UTC+04:00)

Американская компания Twitter предложила пользователям одноименного сервиса микроблогов новую функцию, позволяющую сообщать о появлении информации, вводящей в заблуждение о порядке участия в выборах 2020 года или в других массовых мероприятиях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном в среду в блоге Twitter, посвященном вопросам безопасности.

"Мы подключаем программное средство, предназначенное для ключевых этапов выборов 2020 года в США. Оно позволяет людям докладывать об информации, вводящей в заблуждение о том, как участвовать в выборах или других гражданских мероприятиях", - информировала компания.

Twitter хочет понимать, что именно будет вызывать тревогу у пользователей сервиса микроблогов. В качестве вариантов предложены жалобы на вредоносный характер записи, на намерение владельца аккаунта причинить вред самому себе или покончить с собой или же ввести в заблуждение по поводу порядка выборов.

Последний пункт предусматривает на выбор несколько опций, в том числе размещение ложной информации о месте или порядке голосования, попытку запугать избирателей, позиционирование в качестве кандидата, представителя избиркома, политической партии или органа государственной власти.

Телекомпания NBC сообщала ранее о том, что в сентябре прошлого года сотрудники разведывательных служб и правоохранительных органов США обсудили с представителями крупных американских технологических компаний меры по предотвращению потенциального вмешательства в предстоящие президентские выборы в стране. Консультации состоялись в городе Менло-Парк (штат Калифорния), где расположен головной офис компании Facebook. Во встрече приняли участие официальные лица из аппарата директора Национальной разведки США, сотрудники ФБР и Министерства внутренней безопасности, а также представители Facebook, Twitter, Google и Microsoft.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

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