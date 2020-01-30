Присяжные в США обязали Apple и Broadcom выплатить местному вузу $1,1 млрд

Компании Apple и Broadcom обязаны выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав на разработки в области передачи данных беспроводным путем. О решении жюри присяжных в штате Калифорния, которые рассматривали иск вуза, сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, размер компенсации в данном случае является шестым по величине в истории патентных споров.

Apple и Broadcom, являющаяся одним из крупнейших производителей полупроводников и микропроцессоров, заявили о намерении опротестовать вердикт присяжных. Компании уточняют, что претензии истца связаны не с оборудованием, а с микропроцессорами, установленными на электронных устройствах. В исковой жалобе перечисляются смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, часы Apple Watch и смарт-колонки HomePod, а также роутеры AirPort.

Основанная в 1976 году Apple производит высокотехнологичную продукцию. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает $1,36 трлн.

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