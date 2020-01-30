Присяжные в США обязали Apple и Broadcom выплатить местному вузу $1,1 млрд

30 января 2020 07:43 (UTC+04:00)

Компании Apple и Broadcom обязаны выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав на разработки в области передачи данных беспроводным путем. О решении жюри присяжных в штате Калифорния, которые рассматривали иск вуза, сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, размер компенсации в данном случае является шестым по величине в истории патентных споров.

Apple и Broadcom, являющаяся одним из крупнейших производителей полупроводников и микропроцессоров, заявили о намерении опротестовать вердикт присяжных. Компании уточняют, что претензии истца связаны не с оборудованием, а с микропроцессорами, установленными на электронных устройствах. В исковой жалобе перечисляются смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod, часы Apple Watch и смарт-колонки HomePod, а также роутеры AirPort.

Основанная в 1976 году Apple производит высокотехнологичную продукцию. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает $1,36 трлн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Apple сообщила о рекордной в своей истории выручке за квартал
США 29 января 15:11
Компания Apple разрабатывает компьютер iMac из стекла
В мире 28 января 03:33
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
США 15 января 06:19
Apple отвергает обвинения властей США в деле о стрельбе на авиабазе
США 14 января 08:07
Производитель медоборудования обвинил Apple в нарушении патентных прав
США 10 января 10:06
Определен лидер на рынке операционных систем в Азербайджане
ИКТ 2 января 14:08
Лента новостей
Минздрав Мексики исключил подозрения на коронавирус у девяти человек
Другие страны 08:47
Cостояние Маска за счет капитализации Tesla увеличилось за час на $2,3 млрд
США 08:38
Суд в Венесуэле счел незаконными планы Гуайдо по реструктуризации телеканала Telesur
Другие страны 08:20
Еврокомиссар: ЕС и Азербайджан достигли значительного прогресса в переговорах по торговой части нового соглашения
Бизнес 08:00
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
В мире 07:58
Twitter активировала функцию для "сигналов" о дезинформации о выборах в США
США 07:17
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано у берегов Греции
Европа 07:01
Facebook выплатит $550 млн для урегулирования претензий из-за сбора биометрических данных
США 06:44
В Японии еще у 3 человек выявили новый тип коронавируса
Другие страны 06:27