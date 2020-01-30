Cостояние Маска за счет капитализации Tesla увеличилось за час на $2,3 млрд

Состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось за один час в среду на $2,3 млрд ввиду повышения рыночной капитализации его компании Tesla. Об этом свидетельствуют выкладки агентства деловых новостей Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно сводке Нью-Йоркской фондовой биржи, котировки акций Tesla к закрытию торгов в среду возросли на $14,09 (2,49%) до отметки $580,99. После этого данный показатель увеличился еще на 12% до $649. Это обусловило рост состояния Маска до около $36 млрд, из которых порядка $14,6 млрд приходится на его долю в компании SpaceX.

Forbes по состоянию на 29 января оценивал состояние Маска в $32,3 млрд. В списке самых богатых людей мира, составляемом журналом, Маск поднялся с 28-го на 23-е место.

Основные инвестиции Маска связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. Предприниматель также является главой компании SpaceX. Она использует собственные ракеты-носители для вывода на орбиту полезных грузов и разрабатывает новый космический корабль.

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