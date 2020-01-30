Дональд Трамп создал специальную группу для борьбы с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп создал в среду специальную группу, занимающуюся вопросами борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня [в среду] президент Дональд Трамп объявил о создании президентской специальной группы по борьбе с коронавирусом. Члены специальной группы будут ежедневно проводить заседания, начиная с понедельника", - отметила она.

Трамп председательствовал на прошедшем в среду совещании группы и поручил ей "координировать реализацию мер реагирования правительства Соединенных Штатов на новый коронавирус 2019 года и информировать его о положении дел". Группу возглавил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. В ее состав входят представители вашингтонской администрации, а также "ведущие эксперты страны в области борьбы с инфекционными заболеваниями", в частности помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн и директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Специальная группа будет руководить усилиями администрации США по наблюдению, подавлению, а также смягчению последствий распространения вируса", - отметила Гришэм, добавив, что специалистам также предстоит информировать американцев о заболевании. "Администрация США под руководством специальной группы президента продолжит работу по предотвращению распространения нового коронавируса. Риск заражения для американцев остается низким, и все ведомства активно работают над тем, чтобы следить за постоянно развивающейся ситуацией и держать общественность в курсе событий", - заключила пресс-секретарь.

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