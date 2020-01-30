Два американских спутника едва не столкнулись над США

Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 - пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Космическое командование США.

Во вторник американская компания LeoLabs, которая отслеживает космический мусор и предоставляет услуги по предотвращению столкновений на низкой околоземной орбите, сообщила о высокой вероятности столкновения спутников 30 января в 02.40 мск на высоте 900 километров над городом Питтсбург (штат Пенсильвания).

"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что два неработающих спутника (IRAS и GGSE-4) пересекли траектории без инцидента", - говорится в сообщении Космического командования США в Twitter.

Спутник IRAS был запущен в космос в 1983 году, GGSE-4 - в 1967 году.

Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

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