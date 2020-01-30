Два американских спутника едва не столкнулись над США

30 января 2020 12:04 (UTC+04:00)

Два неработоспособных американских спутника - научный IRAS и военный экспериментальный GGSE-4 - пролетели мимо друг друга над территорией США в ночь на 30 января. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Космическое командование США.

Во вторник американская компания LeoLabs, которая отслеживает космический мусор и предоставляет услуги по предотвращению столкновений на низкой околоземной орбите, сообщила о высокой вероятности столкновения спутников 30 января в 02.40 мск на высоте 900 километров над городом Питтсбург (штат Пенсильвания).

"Восемнадцатая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США подтвердила, что два неработающих спутника (IRAS и GGSE-4) пересекли траектории без инцидента", - говорится в сообщении Космического командования США в Twitter.

Спутник IRAS был запущен в космос в 1983 году, GGSE-4 - в 1967 году.

Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Великобритании заявил о необходимости деэскалации ситуации на Ближнем Востоке
Европа 11:33
Проект США в Грузии будет способствовать притоку инвестиций
Бизнес 11:00
Дональд Трамп создал специальную группу для борьбы с коронавирусом
США 09:46
США начали размещать ядерное оружие малой мощности на подлодках
США 06:12
Майк Помпео надеется, что Британия пересмотрит свое решение по Huawei
Европа 29 января 18:06
В Афганистане назвали причину крушения самолета ВВС США в Газни
США 29 января 17:32
Лента новостей
Турция эвакуирует граждан Грузии из Китая
Грузия 13:38
Премьер-министр России распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Россия 13:36
В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
Социум 13:34
Эркан Озорал: Азербайджанцы вместе с гражданами Турции будут эвакуированы из Китая
Политика 13:26
Эркан Озорал: Азербайджан оказал Турции всю необходимую помощь в связи с землетрясением
Политика 13:17
Азербайджанские и российские друзья джаза – интервью (ФОТО)
Интервью 13:04
В Баку определены основные направления деятельности стран тюркского мира на 2020 год
Общество 13:03
Узбекистан может стать членом Международного оливкового совета
Бизнес 13:02
Россия и Татарстан подписали соглашение с Azercosmos (ФОТО)
ИКТ 12:59