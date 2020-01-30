Помпео: "сделка века" отвечает интересам и израильского, и палестинского народов

30 января 2020 20:16 (UTC+04:00)

Предложенная американской стороной "сделка века" будет выгодна и израильскому, и палестинскому народам. Уверенность в этом выразил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наш план понятен. Если палестинцы выразят готовность участвовать в его реализации, это будет выгодно обоим народам. Палестинцам следует воспользоваться этой мирной инициативой, поскольку все их предыдущие переговоры не увенчались каким-либо успехом", - считает Помпео.

28 января президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения "сделки века" - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств.

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