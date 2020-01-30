В США короновирус впервые передался от человека к человеку

30 января 2020 22:12 (UTC+04:00)

Шестой случай нового коронавируса зарегистрирован в США, впервые произошла передача вируса от человека к человеку, сообщило американское санитарное ведомство - Центр по контролю и профилактике заболеваний, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

От жительницы Чикаго, штат Иллинойс, вирус передался человеку, который жил с женщиной в одном доме.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

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