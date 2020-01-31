Джефф Безос заработал более $13 млрд за 15 минут

31 января 2020 10:19 (UTC+04:00)

Состояние руководителя одного из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $13,2 млрд за 15 минут благодаря резкому скачку акций его компании. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, акции Amazon в четверг подорожали на 12% - до $2,1 тыс. Причиной роста стала публикация квартального отчета компании, который опроверг оценки аналитиков с Уолл-стрит.

С учетом заработанных на этом фоне $13,2 млрд состояние Безоса, который занимает первую строчку в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes, в настоящее время достигло $129,5 млрд, отмечает Bloomberg.

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