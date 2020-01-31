Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

31 января 2020 22:29 (UTC+04:00)

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал CNN.

Автомобиль прорвался через оба контрольно-пропускных пункта и направлялся к главному входу. Охране пришлось открыть огонь. После этого нарушители попытались скрыться, однако их удалось задержать.

Полиция устанавливает другие подробности происшествия.

Как сообщил телеканал, Трамп планировал прибыть в резиденцию сегодня вечером.

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