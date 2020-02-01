США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

1 февраля 2020 02:18 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент подписал указ, согласно которому вводится режим чрезвычайной ситуации, который начинается в воскресенье... (он предполагает) временный запрет на въезд в США иностранных граждан, которые представляют риск в части передачи вируса 2019-nCoV", - заявил он.

Речь, по его словам, идет об иностранцах, которые побывали на территории Китая 14 дней назад или менее. Исключение составляют лишь члены семей американских граждан и постоянные резиденты США.

"Граждане США, возвращающиеся с континентального Китая, в течение 14 дней будут находиться под особым наблюдением", - добавил он.

Кроме этого, режим ЧС предполагает ограничение перелетов в Китай из США только семью аэропортами.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.

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