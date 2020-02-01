В США зафиксирован седьмой случай заражения новым коронавирусом

1 февраля 2020 04:27 (UTC+04:00)

Американские власти подтвердили в стране седьмой случай заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу телеканал ABC со ссылкой на представителей Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Инфицированный находится в штате Калифорния, ранее он посещал город Ухань. Мужчина в последние дни почти не контактировал с другими лицами. Врачи полагают, что он сейчас не нуждается в госпитализации.

Согласно последним оценкам, на территории США находятся семь человек, зараженные новым коронавирусом. Три случая зафиксированы в Калифорнии, два - в Иллинойсе, один - в Аризоне, один - в штате Вашингтон.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек и центральном городе провинции Хубэй. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено в 23 странах. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 11,1 тыс., 258 человек умерли.

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