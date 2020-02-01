Сенат США проголосует по импичменту Трампу в среду

1 февраля 2020 05:51 (UTC+04:00)

Сенат США отложил окончательное голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу до среды, следует из итогов голосования в сенате, трансляция велась на канале C-Span, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл предложил отложить окончательное голосование по статьям об импичменте против президента Трампа до среды, с этим решением согласилось большинство сенаторов.

Согласно графику, утверждённому верхней палатой, сенаторы теперь вернутся к судебному разбирательству по делу об импичменте в 11.00 в понедельник, чтобы обсудить голосование по вынесению оправдательного или обвинительного вердикта Трампу.

Сенат США в пятницу вечером заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования. Против высказались 51, за - 49 сенаторов. По вопросу вызова свидетелей к демократам присоединились двое республиканцев - Митт Ромни и Сьюзан Коллин. Следующим вопросом на повестке может - оправдание Трампа. Для республиканцев для этого имеется необходимое большинство.

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