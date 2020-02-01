Помпео заявил, что США надеются на успешное сотрудничество с Великобританией после Brexit

1 февраля 2020 06:41 (UTC+04:00)

США приветствуют выход Великобритании из состава Европейского союза и надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество с этой страной. Об этом в пятницу на своей странице в Twitter сообщил госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад, что Соединенное Королевство и Европейский союз пришли к соглашению по Brexit, которое уважает волю британского народа. Мы продолжим выстраивать крепкие, продуктивные и процветающие отношения с Великобританией в период, когда она начинает новую главу", - заявил госсекретарь.

Великобритания в ночь на 1 февраля покинула ЕС. С этого момента до 31 декабря 2020 года продлится переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто Великобритания не покидала сообщество. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

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