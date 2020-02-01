В США задержали предполагаемого главаря ячейки "Аль-Каиды" в Ираке

1 февраля 2020 09:36 (UTC+04:00)

Власти американского штата Аризона задержали жителя города Финикс, которого подозревают в том, что он является одним из главарей действующей в Ираке ячейки террористической сети "Аль-Каида". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении прокуратуры в Аризоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, 42-летний Юсеф Ахмед ан-Нури предстал перед судом в Финиксе. Он был арестован по запросу властей Ирака, который поступил в конце января. В этой стране его обвиняют, в частности, в причастности к убийству двух сотрудников полиции в 2006 году.

Власти Ирака полагают, что ан-Нури являлся главарем одной из ячеек "Аль-Каиды", действующей на территории страны и осуществлявшей атаки на стражей порядка. Суд в США рассмотрит возможность экстрадиции ан-Нури в Ирак.

В прокуратуре не уточняют, когда ан-Нури приехал в США, а также в каком статусе он находится в этой стране.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Официальные лица США считают, что главарь "Аль-Каиды" в Йемене уничтожен
Арабские страны 08:37
Во Флориде в связи с инцидентом у поместья Трампа арестована оперная певица
США 07:31
Помпео заявил, что США надеются на успешное сотрудничество с Великобританией после Brexit
США 06:41
Сенат США проголосует по импичменту Трампу в среду
США 05:51
В США зафиксирован седьмой случай заражения новым коронавирусом
США 04:27
В отношении граждан шести государств ввели ограничения на поездки в США
США 02:45
Лента новостей
"Лукойл" стал крупнейшим иностранным инвестором в Узбекистане
Финансы 09:59
Масаллы выбран "Молодежной столицей Азербайджана-2020"
Общество 09:54
Растет экспорт электротоваров из Турции в Грузию
Бизнес 09:46
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:45
Казахстанская нефтегазовая компания закупит трубы
Тендеры 09:44
В грузинском порту Поти планируется осуществить изменения
Транспорт 09:42
Фахраддин и Юлия Керимовы – музыка Мендельсона
Культура 09:40
Премьер Казахстана предложил перевести в е-формат госзакупки в странах ЕАЭС
Бизнес 09:37
Ашхабад и Дели обсудили газопроводный проект ТАПИ
Энергетика 09:31