Цукерберг признал, что новая политика Facebook у многих вызовет недовольство

1 февраля 2020 18:12 (UTC+04:00)

Руководство американской компании Facebook будет отстаивать такие принципы, как свобода слова и право не разглашать властям зашифрованные сообщения пользователей, даже если этот новый подход вызовет широкое недовольство и критику. С таким заявлением выступил глава Facebook Марк Цукерберг на высокотехнологическом форуме в штате Юта, передает Trend со ссылкой на Trend.

Как пояснил Цукерберг, его компания меняет прежний подход, который заключался в том, чтобы избегать чрезмерно энергичных и кардинальных шагов, неизбежно вызывающих негативную реакцию в обществе. "Я считаю, что наш новый подход расстроит множество людей. Однако, честно говоря, прежний подход расстраивал не меньшее количество людей, поэтому следует попробовать что-то новое", - пояснил глава компании.

Он признал, что ему не по душе "усиление цензуры в отношении различных типов контента". Цукерберг при этом признал, что Facebook несет ответственность за искоренение в одноименной социальной сети таких зол, как подстрекательство к терроризму и скрытая эксплуатация несовершеннолетних. "Мы уберем действительно вредоносный контент, однако в определенный момент надо начать проводить [взятый] курс", - добавил он.

Руководство Facebook в последние годы не раз подвергалось критике со стороны властей США и американской общественности. Компанию обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению в принадлежащих ей соцсетях вредоносной информации.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Число ее пользователей за прошлый год увеличилось на 8% и достигло $2,5.

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