Представитель США по Афганистану рассказал о переговорах с талибами

1 февраля 2020 21:24 (UTC+04:00)

Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ходе встречи с президентом страны Ашрафом Гани заявил, что США не удалось достичь "существенного прогресса" в переговорах с представителями радикального движения "Талибан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается в заявлении на сайте афганского лидера.

"Мы ждем от движения "Талибан" четкого ответа по поводу практического механизма прекращения огня и устойчивого и продолжительного снижения насилия, с которым бы согласился афганский народ и правительство США", - заявил Халилзад.

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