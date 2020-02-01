Представитель США по Афганистану рассказал о переговорах с талибами

Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад в ходе встречи с президентом страны Ашрафом Гани заявил, что США не удалось достичь "существенного прогресса" в переговорах с представителями радикального движения "Талибан". Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается в заявлении на сайте афганского лидера.

"Мы ждем от движения "Талибан" четкого ответа по поводу практического механизма прекращения огня и устойчивого и продолжительного снижения насилия, с которым бы согласился афганский народ и правительство США", - заявил Халилзад.

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