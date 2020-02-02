Пентагон выделит помещения для карантина из-за коронавируса

Министр обороны США Марк Эспер распорядился выделить помещения для приема 1000 человек, которые могут быть помещены на карантин из-за подозрения на коронавирус. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

В своем сообщении в Twitter Хоффман уточнил, что карантин будет оборудован для прибывающих из-за рубежа.

Однако пока, отметил он, помощь военных сводится лишь к предоставлению помещений по просьбе Минздрава США.

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