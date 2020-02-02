Мэр Майами вручил Гуайдо ключ от города

2 февраля 2020 05:41 (UTC+04:00)

Мэр Майами (штат Флорида) Франсис Суарес в субботу вручил лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо ключ от города, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Невероятная честь приветствовать президента Венесуэлы Хуана Гуайдо в нашем сообществе и подарить ему ключ от города Майами", - написал градоначальник в своем Twitter.

Политик отметил, что поддерживает Гуайдо в его "борьбе за свободную и демократическую Венесуэлу".

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в феврале прошлого года запретил выезжать из страны, 19 января прибыл в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом. После этого он посетил несколько стран Европы, а также Канаду.

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