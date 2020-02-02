Джо Байден встретился с избирателями в Айове

Бывший вице-президент США Байден в один из последних дней кампании проводит встречу с избирателями в заснеженном штате на Среднем Западе США - Айове, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я только за Джо Байдена. Запасного выбора у меня нет", - говорит Тони Мелтон. На самом деле запасной выбор у него есть: на собраниях избирателей, которые пройдут в Айове в понедельник и начнут отбор кандидатов в президенты, можно поменять кандидата во втором туре, если только он не оказался в числе пары победителей. Но Мелтон не допускает мысли, что Байден провалится в первом туре, так что и запасного кандидата выбирать не хочет.

Так же говорят и другие избиратели, которые пришли на встречу с Байденом. Часто выходит, что кандидаты, по меткому американскому выражению, проповедуют обращенным: на встречи с ними приходят те, кто и так проголосовал бы за них. Но это непреложная традиция: кандидаты обязаны месяцами колесить по Айове, а жители Айовы обязаны прийти на собрания-кокусы и отобрать первых лидеров и аутсайдеров гонки. И кандидаты, и избиратели подходят к своим обязанностям очень серьезно.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.