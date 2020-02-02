Помпео: США поддерживают свободный выбор Казахстаном деловых партнеров

США поддерживают Казахстан в свободном выборе деловых партнеров, но сотрудничество с американскими компаниями выгодно для любой страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы полностью поддерживаем свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения, но я уверен, что партнерство с американскими компаниями обеспечит самый лучший результат для любой страны. Эти очень хорошие сделки создают рабочие места, прозрачность контрактов", - сказал Помпео в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Министр иностранных дел Казахстана сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы экономического роста Казахстана в условиях санкционной политики США. "Госдеп продолжает поддержку казахстанской стороны с целью избежания распространения санкций на наши юридические и физические лица", - отметил Тлеуберди.

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