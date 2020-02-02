Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан

2 февраля государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл в Узбекистан с официальным визитом. В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова его встретил министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, передает Trend со ссылкой на Новости Узбекистана.

Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Основные события визита пройдут 3 февраля, сообщает ИА «Дунё». Шавкат Мирзиёев примет делегацию Госдепартамента США. После этого в МИДе пройдут двусторонние переговоры по поводу реализации соглашений, заключенных в мае 2018 года в Вашингтоне во время узбекско-американского саммита на высшем уровне. Будут также обсуждены актуальные вопросы международной политики.

Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан

В этот же день Майкл Помпео примет участие в министерской встрече в формате «Центральная Азия и США» (C5 + 1).

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