Опрос: попытка импичмента не снизила уровень поддержки Трампа

2 февраля 2020 21:31 (UTC+04:00)

Попытка демократов в Конгрессе США подвергнуть импичменту Дональда Трампа практически не отразилась на стабильности поддержки действующего президента страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC.

Согласно итогам социологического исследования, 49% респондентов ответили отрицательно на вопрос, следует ли Сенату проголосовать за отстранение президента США от должности. 46% участников опроса высказались за импичмент Трампа, 5% заявили, что не определились по этому вопросу.

При этом 52% респондентов считают, что американский лидер злоупотреблял своими полномочиями. 41% придерживаются обратной точки зрения, а 7% не смогли дать определенный ответ. Практически так же разделились мнения относительно того, чинил ли Трамп препятствия Конгрессу США в разбирательстве в рамках процедуры импичмента - 53%, 37% и 10% соответственно.

Как констатирует The Wall Street Journal, рейтинг одобрения работы президента США в январе почти не изменился, составив 46%. Обратного мнения придерживается 51% респондентов. При этом число тех, кто решительно поддерживает Трампа, достигло самого высокого с 2017 года показателя - 36%. Социолог Джефф Хорвитт, проводивший опрос совместно с Биллом Макинтарффом, прогнозирует, что Сенат на будущей неделе проголосует за то, чтобы оправдать Трампа.

Почти 60% опрошенных выразили уверенность в том, что демократы, пытаясь объявить республиканцу Трампу импичмент, преследуют свои политические цели. 37% участников исследования верят, наоборот, в принципиальность оппозиционной партии. Мнения разделились аналогично при ответе на вопрос об объективности республиканских законодателей.

Опрос проводился по телефону по всей стране 26-29 января. В социологическом исследовании участвовала 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Вероятная погрешность составляет 3,1%.

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