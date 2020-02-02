В США заявили, что Пекин пока не принял предложение о помощи в борьбе с коронавирусом

Власти США продолжают предлагать Пекину направить в Китай американских специалистов для борьбы со вспышкой пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, однако ответа пока не получили. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в воскресенье в интервью телекомпании CBS.

"Мы продолжаем предлагать помощь Китаю, мы предложили направить [в Китай специалистов из] Центров по контролю и профилактике заболеваний и других специалистов в области медицины и здравоохранения. Пока мы не получили ответа от Китая относительно этих предложений, но мы готовы продолжать сотрудничать с ними", - сказал он.

При этом О'Брайен отметил, что "до настоящего момента китайские власти, безусловно, были более откровенны, чем во время прошлых кризисов". "Мы это ценим", - подчеркнул помощник президента США.

Он также добавил, что для жителей США нет поводов для паники в связи с распространением вируса. "В настоящий момент у американцев нет причин для паники. Мы считаем, что в США уровень угрозы низкий, однако президент [США Дональд] Трамп с момента вступления в должность сделал высшим приоритетом защиту американцев и обеспечение их безопасности, будь то от террористических и преступных группировок или от вирусов, подобных новому коронавирусу. Так что мы предпринимаем шаги для обеспечения безопасности американцев, правительство работает в этом направлении", - пояснил О'Брайен.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане в провинции Хубэй вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 14 тыс. человек, более 300 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

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