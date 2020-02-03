Экс-госсекретарь Керри допускает свое участие в президентской гонке в США

3 февраля 2020 06:46 (UTC+04:00)

Бывший госсекретарь США Джон Керри в конфиденциальном порядке не исключает возможности включиться в предвыборную борьбу Демократической партии, если сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс зайдет слишком далеко. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье телекомпания NBC.

Она изложила отрывки фраз, которые Керри произнес в воскресенье в вестибюле ресторана в одной из гостиниц города Де-Мойна (штат Айова). Как утверждает телекомпания, бывший госсекретарь, не стесняясь в выражениях, объяснял, что для того, чтобы стать претендентом на пост главы государства, ему потребуется выйти из руководства банка Bank of America и отказаться от платных выступлений. Донорам демократов придется "привлечь пару миллионов" долларов, так как "наступила реальность в лице Берни", приводит телекомпания слова Керри.

Телекомпания обратилась за разъяснениями к самому бывшему госсекретарю. Он категорически отрицал возможность того, чтобы выставить свою кандидатуру в президенты США.

В ноябре 2004 года Керри баллотировался в президенты от Демократической партии. Он набрал 59,03 млн голосов (48% голосов электората) и уступил Джорджу Бушу-младшему, получившему 62,04 млн голосов (51% голосов электората).

С 1 февраля 2013 года по 20 января 2017 года Керри - госсекретарь США. По данным опроса, проведенного по заказу журнала Foreign Policy в феврале 2015 года среди американских политологов, занимающихся изучением внешней политики, Керри был признан наименее эффективным госсекретарем США за последние 50 лет. Эффективной его работу назвали всего 0,3% специалистов.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в интервью телеканалу Fox News выразил опасения, что верхушка Демократической партии, как и на выборах 2016 года, не позволит сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу стать кандидатом на пост главы государства и получить шанс претендовать на победу на выборах в ноябре 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек (Обновлено)
США 06:54
США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние дни
США 00:42
В США заявили, что Пекин пока не принял предложение о помощи в борьбе с коронавирусом
США 2 февраля 22:19
Опрос: попытка импичмента не снизила уровень поддержки Трампа
США 2 февраля 21:31
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Узбекистан
США 2 февраля 19:40
Президент Казахстана принял Госсекретаря США Майкла Помпео
Казахстан 2 февраля 19:11
Лента новостей
Слепой поляк вновь обрел зрение после ДТП
В мире 07:48
Клуб "Канзас-Сити Чифс" впервые с 1970 года выиграл Супербоул
Спорт 07:31
Китайские биржи обвалились на фоне вспышки эпидемии коронавируса
Китай 07:09
Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек (Обновлено)
США 06:54
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 149 человек (Обновлено)
Другие страны 06:32
На Кубе три человека погибли в ДТП с участием грузовика
Другие страны 06:24
В Японии произошло извержение вулкана Синдакэ
Другие страны 05:54
В Китае произошло землетрясение
Китай 04:47
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361 (Обновлено)
Китай 04:07