Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи

3 февраля 2020 21:02 (UTC+04:00)

Владеющая брендом Blackberry компания TCL Communication решила прекратить производство смартфонов этой марки. Об этом сообщается в твиттере BlackBerry Mobile, пеердает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Компания объявила, что 31 августа этого года перестанет продавать смартфоны. Гаджеты, проданные до этой даты, производитель обещает поддерживать на протяжении двух лет — до 31 августа 2022 года. Столько же продлится и гарантийное обслуживание.

TCL Communication "больше не имеет права разрабатывать, производить или продавать любые новые мобильные устройства BlackBerry", говорится в сообщении.

Представители компании поблагодарили пользователей и партнеров бренда. Они выразили надежду, что TCL Communication и BlackBerry Limited ждет светлое будущее.

В последние годы продажи смартфонов BlackBerry, оснащенных QWERTY-клавиатурой, упали с появлением недорогих сенсорных устройств.

С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств. Ранее компания BlackBerry решила сосредоточиться на программном обеспечении.

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