Американские врачи раскрыли подробности лечения коронавируса

Американские врачи рассказали, как проходило лечение первого зарегистрированного в США пациента, зараженного коронавирусом 2019-nCoV. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщается в статье медицинского журнала The New England Journal of Medicine.

В штате Вашингтон 19 января 35-летний мужчина обратился в клинику с кашлем и лихорадкой, которые до этого наблюдались у него в течение четырех дней. Больной рассказал, что 15 января вернулся из китайского города Ухань, куда ездил навестить родных.

Обследование показало, что у пациента была температура 37,2 °С и хрипы в легких, однако на рентгене отклонений не наблюдалось. Анализы на грипп А и В, а также на четыре распространенных штамма коронавируса (HKU1, NL63, 229E и OC43) были отрицательными. Медики решили проверить мужчину и на 2019-nCoV, тесты дали положительный результат. После этого американца поместили в изолированное отделение одного из медцентров.

В этот период у больного появилась тошнота и рвота, он также жаловался на слабость. Ему назначили поддерживающую терапию, включавшую в себя физраствор и ондансетрон от тошноты. В шестой и седьмой день болезни у мужчины появилась диарея. В образце кала, а также в мазках из носа и ротоглотки был обнаружен вирус. Пациенту выписали жаропонижающие препараты и средство от кашля.

В ночь на девятый день болезни рентгенограмма показала наличие пневмонии в нижней доле левого легкого. Насыщение кислородом упало до 90%, после чего больному стали давать дополнительный кислород через нос. Врачи также назначили американцу ванкомицин и цефепим.

На десятый день болезни на рентгене обнаружили полосатые помутнения в обоих легких, характерных для атипичной пневмонии. При прослушивании были заметны хрипы. Медики назначили больному ремдесивир внутривенно, а ванкомицин и цефепим отменили.

На 12-й день болезни состояние пациента улучшилось, исчезли хрипы, спал жар, появился аппетит, насыщение кислородом вернулось в норму. На 15-й день болезни у мужчины оставался лишь небольшой кашель, который постепенно ослабевал.

В конце декабря власти КНР заявили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения по всему миру превысило 17 тысяч человек, более 360 умерли.

Самая сложная ситуация в Китае, однако вирус проник и в другие страны, включая Россию. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.

Заболевание передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы заболевания— сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. В ряде случаев болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабо выраженными симптомами больной может заразить других.

