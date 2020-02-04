Биологи научили собак распознавать запах бактерий, делающих апельсины горькими

Ученые из США обучили собак распознавать запах опасных бактерий, которые убивают цитрусовые деревья и делают апельсины и лимоны горькими, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Животные находят их следы чаще и быстрее, чем все существующие системы обнаружения этих патогенов. "Натренированные собаки могут "вынюхивать" зараженные апельсиновые деревья всего через две-три недели после того, как микроб проникает в них. Более того, собаки умеют отличать эти бактерии от возбудителей других болезней цитрусов, в том числе вирусов и грибков", - сказал Тимоти Готтвальд, эпидемиолог из Исследовательской лаборатории садоводства в Форт-Пирс (США), чьи слова приводит пресс-служба USDA.

Существованию апельсиновых и лимоновых деревьев сейчас угрожает так называемая болезнь "зеленых цитрусов". О ее существовании стало известно еще в первой трети прошлого столетия, когда она начала поражать плантации цитрусов в Китае, однако всемирную известность она приобрела только недавно, когда ее переносчики проникли в Северную и Южную Америку.

Долгое время биологи считали, что ее вызывают неизвестные науке вирусы, которые переносят травяные блошки вида Diaphorina citri, питающиеся соком апельсиновых деревьев и прочих цитрусов, Позже ученые выяснили, что болезнь "зеленых цитрусов" связана с бактериями Candidatus liberibacter, которых разносят личинки этих насекомых.

Когда данный микроб проникает в апельсиновое или лимонное дерево, его листья постепенно желтеют, цветы начинают опадать, а плоды теряют свою нормальную форму и становятся горькими. Свое название эта болезнь получила из-за того, что нижняя часть "зрелых" апельсинов и лимонов с пораженных деревьев сохраняет зеленый цвет.

Лучший друг апельсинов

Несмотря на все усилия биологов и специалистов по сельскому хозяйству, средств защиты и уничтожения Candidatus liberibacter пока не существует. Проникновение микроба внутрь апельсинового дерева бесповоротно лишает его возможности производить нормальные плоды и постепенно убивает его.

По этой причине американские и азиатские фермеры сейчас сражаются с этой болезнью, просто вырубая пораженные деревья. Бактерия очень быстро распространяется по плантациям, из-за чего их владельцы постепенно проигрывают ей борьбу. В частности, площадь плантаций и урожай апельсинов и лимонов сократились примерно 60% и 80% с момента проникновения болезни "зеленых цитрусов" в штат Флорида, что произошло всего 15 лет назад, в 2005 году.

Готтвальд и его коллеги предлагают начать бороться с микробом крайне необычным способом, используя собак, обученных различать запах здоровых и зараженных деревьев. Подобная идея зародилась у ученых после того, как они увидели несколько новостей о том, как медики приспособили собак для оценки уровня сахара в крови у диабетиков, а также для поиска следов злокачественных опухолей в дыхании пациента.

Руководствуясь подобными соображениями, биологи приобрели два десятка собак у европейских заводчиков, специализирующихся на разведении пород, охотящихся по запаху, и попытались научить их различать запахи здоровых и больных апельсинов, лимонов и грейпфрутов. Для этого исследователи вырастили несколько саженцев каждого вида цитрусов, заразили часть из них бактериями и награждали псов в те моменты времени, когда те усаживались рядом с больными деревьями.

Результаты этого обучения оказались крайне успешными. Собаки не только научились различать здоровые и зараженные цитрусы, но и делали это с рекордно высокой точностью, достигавшей уровня в 99% для некоторых животных. При этом, как подчеркивает Готтвальд, собаки находили следы инфекции уже через несколько недель после заражения деревьев, что недоступно для генетических тестов.

Благодаря этому, как показали первые полевые испытания, собаки смогли спасти несколько новых плантаций апельсинов в Калифорнии от уничтожения, позволив фермерам вырубить 8% пораженных деревьев и оставить остальные 92%. Ученые надеются, что их питомцы помогут значительно замедлить распространение Candidatus liberibacter или даже остановить эту эпидемию, грозящую полным уничтожением всех цитрусовых плантаций в США и прочих странах Америки.

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