Эксперты из США вместе с делегацией ВОЗ будут изучать коронавирус в Китае

Китай позволил американским специалистам присоединиться к делегации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в изучении нового коронавируса. Группа экспертов отправится в КНР, вероятно, уже на этой неделе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай принял предложение США включить группу экспертов в состав миссии ВОЗ в Китае для изучения вируса и борьбы с ним <...> ВОЗ в Женеве сегодня [3 февраля 2020 года] представила Китаю полный перечень экспертов, в который вошли и наши специалисты. Теперь ВОЗ ожидает ответа Китая на этот список", - приводит издание слова сотрудника ведомства.

Национальный состав делегации не уточняется. Отмечается, что раньше китайские власти отвергали предложения США о помощи в борьбе с коронавирусом, критикуя решение Вашингтона запретить въезд в страну почти всех категорий иностранных граждан, побывавших в последнее время в КНР, с целью не допустить распространения инфекции.

Китайские власти в конце декабря прошлого года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 20,4 тыс. человек, 426 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован на Филиппинах.

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