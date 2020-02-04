Дональд Трамп победил на кокусах Республиканской партии в Айове

4 февраля 2020 09:27 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп победил на кокусах республиканцев в Айове. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило местное отделение Республиканской партии.

В общей сложности на кокусах (собраниях избирателей) у республиканцев проголосовало 31 тысяч 386 человек. Трамп получил 30,5 тысячи голосов, или 97%. Уильям Уэлд получил 401 голос, Джо Уолш - 341, а все остальные кандидаты — 144 голоса вместе.

Формально у Трампа есть соперники в сезоне праймериз - бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд, бывший депутат палаты представителей Джо Уолш и бизнесмен Роки де ла Фуэнте, но активной кампании они не ведут и реально на победу не претендуют.

Республиканская партия официально поддержала переизбрание Трампа на второй срок.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре этого года.

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