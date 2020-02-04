Акции Tesla подорожали на 20%

4 февраля 2020 12:03 (UTC+04:00)

Стоимость акций американского производителя электромобилей Tesla по итогам торгов на американской фондовой бирже выросла почти на 20% и обновила исторический рекорд, достигнув 780 долларов за акцию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

Акции Tesla закрыли торги на бирже Nasdaq ростом на 19,89% - до 780 долларов за акцию. Это самый большой дневной рост с 2013 года. Капитализация компании превысила 140 миллиардов долларов.

Акции подскочили в цене после сообщения японской корпорации Panasonic о первой квартальной прибыли в совместном предприятии с Tesla по производству аккумуляторов, которая последовала за годами производственных проблем.

Неделей ранее сама Tesla сообщила о сокращении чистого убытка по итогам 2019 года на 12%, до 862 миллионов долларов, и о росте выручки на 14,5% - до 24,578 миллиарда долларов. В день публикации отчета акции компании подорожали на 10,3%.

При этом в прошлом месяце капитализация Tesla впервые в ее истории превысила 100 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

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