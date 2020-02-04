Харрисон Форд снимется в очередном фильме про Индиану Джонса

4 февраля 2020 23:40 (UTC+04:00)

Американский актер Харрисон Форд вернется к роли Индианы Джонса в пятом фильме франшизы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди подтвердила его участие: "Мы усердно трудимся, заканчиваем работу над сценарием. Когда мы его допишем, сразу начнем съемки. Харрисон Форд присоединится к проекту, да. И это не перезапуск, а продолжение".

Таким образом, слухи о том, что главную роль доверят кому-то другому, были опровергнуты.
Харрисон Форд с 1981 года снялся в четырех фильмах франшизы: "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Индиана Джонс и храм судьбы", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

У пятой части пока нет названия. Изначально релиз планировался на июль 2019 года, затем его отложили на июль 2020, а в итоге перенесли на 9 июля 2021 года.

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