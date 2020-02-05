В Twitter рассказали о планах маркировать фейковые фото и видео

Социальная сеть Twitter с марта будет маркировать фейковые фотографии и видео, которые могут нанести людям вред, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы знаем, что в некоторых публикациях в Twitter есть намеренно измененные фото и видео, которые наносят людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и давать людям объяснение относительно этой публикации", - говорится в сообщении компании на ее сайте.

Отмечается, что маркировать такой контент начнут с 5 марта.

Во вторник подразделение технологического гиганта Alphabet Inc представило приложение, предназначенное для распознавания фейковых фотографий.

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