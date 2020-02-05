United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса

5 февраля 2020 06:01 (UTC+04:00)

Американская авиакомпания United Airlines в среду объявила о приостановке полетов в Гонконг с 8 февраля на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении на сайте компании.

"В ответ на продолжающийся спад спроса мы приостанавливаем полеты в Гонконг начиная с 8 февраля до 20 февраля. Наши последние рейсы отправятся из Сан-Франциско 5 февраля, а последний обратный рейс вылетит из Гонконга 7 февраля", - отмечается в сообщении.

Ранее компания приостановила 6 февраля до 28 марта полеты в Пекин, Ченду и Шанхай. Полеты в Китай также приостановили American Airlines и Delta.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490. Один человек скончался в Гонконге. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

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