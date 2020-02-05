Трамп назвал отношения США и Китая "вероятно, лучшими за всю историю их существования"

5 февраля 2020 07:29 (UTC+04:00)

Отношения Соединенных Штатов и Китая стали, вероятно, самыми лучшими за всю историю их существования. Такое мнение выразил американский президент Дональд Трамп, выступая во вторник вечером перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным обращением "О положении страны", передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"На протяжении десятилетий Китай пользовался Соединенными Штатами. Мы теперь изменили эту ситуацию. Однако одновременно у нас налажены, возможно, наилучшие отношения, которые у нас когда-либо были с Китаем, в том числе с президентом Си Цзиньпином" - сказал американский лидер.

Он напомнил, что Вашингтон и Пекин заключили 15 января соглашение о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров. "Они уважают то, чем мы занимаемся, поскольку, говоря откровенно, они никогда не могли поверить в то, что им сходило с рук год за годом, десятилетие за десятилетием. Никто в нашей стране не выходил вперед и не говорил: достаточно. Мы хотим восстановить свою страну, и этим мы и занимаемся", - заявил Трамп.

"Я обещал согражданам, что введу пошлины, чтобы противостоять масштабному уводу Китаем американских рабочих мест. Наша стратегия сработала. Несколько дней назад мы подписали прорывное новое соглашение с Китаем, которое защитит наших трудящихся и нашу интеллектуальную собственность, принесет миллиарды долларов в нашу казну и откроет обширные новые рынки для продукции, производящейся и выращиваемой в Соединенных Штатах Америки", - отметил глава вашингтонской администрации.

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