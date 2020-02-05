Google признала массовую утечку данных пользователей

5 февраля 2020 17:55 (UTC+04:00)

Компания Google призналась в утечке данных пользователей сервиса Takeouts. Об этом сообщает портал 9to5google, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Takeouts используется для того, чтобы пользователи могли объединить свои данные – фото, видео и другие файлы – из остальных сервисов Google.

В сообщении компания признала, что в период с 21 по 25 ноября 2019 года из-за неназванной ошибки часть видео из архивов Google Photos перенеслась в другие профили. Таким образом тысячи пользователей могли увидеть в своих лентах чужие видео.

Несмотря на то, что инцидент произошел в прошлом году, компания уведомила пользователей и извинилась только сейчас. По подсчетам Google, от утечки пострадали меньше процента всей аудитории ресурса — около ста тысяч человек.

Компания уверяет, что сбой не повлиял на конфиденциальность данных, хранящихся в других сервисах.

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