Делегацию США на Мюнхенской конференции по безопасности возглавит Помпео

5 февраля 2020 22:59 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента.

"В пятницу, 14 февраля, госсекретарь Помпео прибудет в Мюнхен, в Германию, где он возглавит делегацию США на Мюнхенской конференции по безопасности. В Мюнхене госсекретарь выступит перед участниками конференции, а также встретится со своими иностранными коллегами и ключевыми лидерами, чтобы обсудить приоритеты в области безопасности", - говорится в заявлении.

После этого Помпео отправится в Сенегал, Анголу, Эфиопию, Саудовскую Аравию и Оман. "Госсекретарь отправится на Ближний Восток и остановится в Эр-Рияде с 19 по 21 февраля, чтобы обсудить с руководством Саудовской Аравии региональные и двусторонние вопросы, в том числе Иран, Йемен и права человека", - отмечает пресс-служба.

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 14-16 февраля. Организаторы ожидают как минимум 18 глав государств и правительств и около 70 министров иностранных дел и обороны.

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