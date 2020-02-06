Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента (Обновлено)

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сенаторы сочли Трампа невиновным по обвинениям в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. На этом процесс импичмента завершился.

Для отстранения президента от власти требовалось две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате изначально не намеревалось объявлять Трампу импичмент.

01:22 (GMT+4) Сенат Конгресса США в среду оправдал президента Дональда Трампа по первой статье обвинения в рамках процедуры импичмента. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе голосования по итогам судебного процесса в верхней палате.

Решение Сената обжалованию не подлежит.

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