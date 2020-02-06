Трамп выступит 6 февраля с заявлением по импичменту

Президент США Дональд Трамп выступит в четверг с заявлением в связи с оправданием на процессе в Сенате в рамках процедуры импичмента. Соответствующее объявление он разместил в среду в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я сделаю заявление завтра в 12:00 (6 февраля 21:00 GMT+4 - прим.) в Белом доме, чтобы обсудить победу нашей страны над обманом с импичментом!" - отметил Трамп.

Глава администрации США также опубликовал на странице в соцсети ролик, в котором он выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах бесконечное количество раз.

Сенат Конгресса США в среду оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках процедуры импичмента. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.

Для признания главы государства виновным в злоупотреблении властью и создании препятствий деятельности Конгресса сенаторам требовалось набрать не менее двух третей голосов (67 мандатов). Однако этого не произошло в ходе двух голосований по итогам прошедшего в верхней палате судебного процесса. Решение Сената обжалованию не подлежит.

Против первой статьи обвинения в ходе поименного голосования высказались 52 сенатора, за - 48. Против второй - 53 законодателя, за - 47.

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