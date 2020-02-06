В США зафиксировали двенадцатый случай заражения коронавирусом

Двенадцатый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в США, он стал первым в штате Висконсин, сообщает министерство здравоохранения штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пятого февраля в Висконсине был подтвержден первый случай 2019-nCoV", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего в этом штате были проверены 10 человек, у семи из них отрицательные результаты, у одного положительные, еще двое пока не прошли проверку до конца.

Всего по состоянию на вечер 4 февраля, согласно информации Центров по контролю и профилактике заболевания США, в стране были проверены 293 человека, из которых положительный результат был у 11, отрицательный у 206. Результаты еще 76 человек не были готовы.

Число проверяемых может возрасти еще на несколько сотен, так как утром в среду два самолета доставили в США из Китая еще около 350 человек.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.