В Колорадо студенты смогут получить степень по "каннабису"

Степень по "каннабису, биологии и химии" смогут в скором времени получить студенты Государственного университета Колорадо, где впервые в США стартует подобная программа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Denver Post.

Старт программы, на которую университет получил одобрение властей, назначен на осень.

"Это серьезная степень, отвечающая на все возрастающий спрос из-за индустрии каннабиса. Конопля и марихуана вышли на первый план во многих секторах экономики страны. Мы не за и не против каннабиса. Мы – это наука и будем учить студентов заниматься этой наукой", - заявил представитель университета Дэвид Лемпуль, профессор химии.

Студентам программы предстоит сосредоточиться во время учебы на двух аспектах – аналитической химии и органической продукции. Среди предметов, которые обучающиеся увидят в своем расписании, будут нейробиология, биохимия и генетика. Обучение будет также проходить в лабораторных условиях, однако студенты не смогут работать с психотропными компонентами.

Лемпуль заявил, что ждет большого потока желающих поступить на новую программу.