Трамп запросил миллиарды долларов на создание гиперзвукового оружия

Белый дом предложил конгрессу выделить на 2021 финансовый год 3,2 миллиарда долларов на разработку гиперзвукового оружия, говорится в распространенном проекте бюджета, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Этот уровень финансирования на 459 миллионов долларов больше, чем в 2020 году.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.