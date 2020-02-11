Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона

США 11 февраля 2020 05:51 (UTC+04:00)
Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона

Компания Amazon запросила разрешение суда на допрос президента США Дональда Трампа в рамках дела о тендере Пентагона на 10 миллиардов долларов, следует из текста ходатайства, опубликованного в базе судебных документов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ноябре Amazon подала иск в федеральный суд США, оспаривающий решение Пентагона заключить контракт с Microsoft на 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных. В своем иске компания помимо прочего обвинила самого Трампа в давлении на Пентагон.

"AWS (дочерняя компания Amazon - ред.) ходатайствует о получении разрешения для вызова на дачу показаний семи человек, которые способствовали отбору исполнителя для программы совместной оборонной инфраструктуры (JEDI) и сыграли решающую роль в конечном присуждении контракта по JEDI", - говорится в документе.

В списке значатся имена президента США Дональда Трампа, главы Пентагона Марка Эспера, а также бывшего министра обороны США Джеймса Мэттиса.

Компания Microsoft получила военный контракт суммой 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщал Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post.

Помимо Amazon, на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.

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