В США подтвердили 13-й случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом в США подтвержден в округе Сан-Диего, он будет 13-м случаем на территории страны, сообщает во вторник телеканал Fox5 со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболевания США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Всего по состоянию на вечер 10 февраля, согласно информации Центров по контролю и профилактике заболевания США, в стране были проверены 398 человек, из которых положительный результат был у 12, отрицательный у 318. Результаты еще 68 человек не были готовы.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, оставляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.